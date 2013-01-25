В Федерации фигурного катания надеются, что Плющенко восстановится к Сочи

В руководстве федерации фигурного катания России уверены, что точку в карьере Олимпийского чемпиона, трехкратного чемпиона мира и семикратного победителя европейских первенств Евгения Плющенко ставить рано. Выиграв с большим отрывом по баллам российское первенство, фигурист стал готовиться к поездке в Загреб.

Увы, хорватский лед не покорился россиянину, после неудачного выступления в короткой программе Плющенко снялся с турнира.

«Трудно соревноваться и с соперниками, и с болью», - объяснил отказ Плющенко его тренер Алексей Мишин. По его словам это решение правильное и взвешенное, потому что сейчас нужно думать, прежде всего, об Олимпийских играх в Сочи.

Гендиректор федерации фигурного катания РФ Валентин Писеев, считает, что об участии Плющенко в мартовском чемпионате мира в канадском Лондоне речи не может быть: «Да, возможно, можно было не ехать на чемпионат Европы и готовиться к чемпионату мира. Но что сейчас размышлять об этом... В конце концов, это - не Олимпийские игры. Будем надеяться, что Женя восстановится и станет штурмовать пьедестал Олимпийских игр. Мы рассчитываем на него, и надеемся, что к Олимпиаде он подойдет здоровым, в хорошей спортивной форме», - резюмировал Писеев.

Валентин Николаевич пояснил, что решение ехать в Загреб было принято за два дня до отъезда, и он не считает его ошибочным.

«Просто Плющенко не до конца вылечился, и только после того, как он восстановит здоровье, можно будет на что-то рассчитывать», - резюмировал Писеев.