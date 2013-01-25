В пятницу депутаты Госдумы РФ приняли закон о создании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112". На создание единой службы экстренных вызовов потребуется почти 20 миллиардов рублей.

В министерстве чрезвычайных ситуаций отметили, что внедрение системы "112" позволит "сформировать основу комплексной системы безопасности региона, обеспечить эффективную работу всех оперативных служб, повысить оперативность их реагирования на происшествия и ЧС, что, в конечном итоге, обеспечит безопасность граждан на качественно новом уровне", -сообщают российские СМИ.

По данным МЧС РФ, при внедрении системы "112" время реагирования только на ДТП сократится вдвое. Сейчас в среднем оно составляет не более 9 минут.

В министерстве также пояснили, что по номеру "112" будет отвечать оператор, который определит, одну или несколько экстренных служб необходимо задействовать, и направит эту информацию в соответствующие структуры.

В настоящее время пилотные зоны системы "112" созданы в трех регионах России, а техническое проектирование таких зон проведено в 22 субъектах РФ.

Инициатором создания такой системы в стране выступило правительство РФ.