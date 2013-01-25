Депутаты Госдумы приняли "антитабачный" законопроект, "антитабачный" закон запрещает курение в госучреждениях, вузах, школах, больницах, стадионах, ресторанах, поездах, на вокзалах и у метро.

"Курилки", согласно замыслу депутатов. останутся только на предприятиях и в офисах.

С 1 июня 2013 года, после вступления закона в силу, в здании самой Госдумы будет запрещено курение.