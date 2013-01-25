Кремль сожалеет о выходе США из двусторонней комиссии

В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил прессе, что в Кремле сожалеют, что США решили выйти из состава рабочей группы по гражданскому обществу двусторонней российско-американской президентской комиссии.

Дмитрий Песков сказал: "В любом случае, если какой-либо формат двусторонней деятельности отменяется без адекватной замены, это вызывает сожаление".

Ранее замгоссекретаря США Томас Мелия заявил, что американская сторона приняла решение выйти из рабочей группы по вопросам гражданского общества, сопредседателем которой он и является. Он пояснил, что соответствующее решение было принято, так как "в прошлом году правительство РФ предприняло действия, направленные против гражданского общества". Вероятно, речь идет об ограничении работы американских некоммерческих организаций в РФ.

В российском МИДе на это сообщение ответили, что официального уведомления о выходе из рабочей группы по вопросам гражданского общества российско-американской двусторонней президентской комиссии США пока не получали. Официальный ответ российской стороны последует, когда она получит официальное обращение.