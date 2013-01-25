Генпрокуратура сообщила о нарушениях в госцирке Петербурга

Пресс-служба Генпрокуратуры РФ сообщила в пятницу, что в "Большом Санкт-Петербургском государственном цирке" Петербургская прокуратура выявила нарушения - факты предоставления помещений под нужды коммерческих организаций.

Проверка показала, что должностные лица цирка без согласия Росимущества и без оформления договоров аренды предоставили коммерческим организациям часть помещений первого, второго и третьего этажей цирка, расположенного в доме № 3 по набережной реки Фонтанки.

По результатам проверки в отношении должностных лиц четырех коммерческих организаций возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 7.24 КоАП РФ (нарушение порядка распоряжения объектом нежилого фонда, находящимся в федеральной собственности, и использования указанного объекта), говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.