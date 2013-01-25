Чубайс: В России корень экономических проблем лежит не в экономической сфере

Во время рабочего завтрака, организованного Сбербанком на полях форума в Давосе, глава "Роснано" Анатолий Чубайс говорил о коренных проблемах, мешающих развитию России. Он считает, что корень экономических проблем лежит не в экономической, а в политической сфере.

По его словам, качество и профессиональный уровень людей, отвечающих сейчас в российском правительстве за экономику, "удивительно высоки. Я не могу назвать ни одного непрофессионала".

Однако, по мнению Анатолия Чубайса, в настоящее время Россия неэффективна и неконкурентоспособна. Говоря о "коренных проблемах", которые привели страну к такому положению вещей, он назвал коррупцию, бесконечно слабую защиту частной собственности и зависимую судебную систему. При этом, он обратил внимание присутствующих, что ни одна из этих коренных проблем не является экономической.

В конце своего выступления глава "Роснано" сказал, что "проект демократизации России - на порядок сложнее, чем проект построения рыночной экономики. Но не двигаться далее - невозможно", передают интернет-СМИ.