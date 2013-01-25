Юрий Шевчук: У оппозиции мало любви и много злобы

Юрий Шевчук - руководитель группы ДДТ, который присутствовал на митинге "За честные выборы", прошедшие в Москве после декабрьских выборов в Госдуму, раскритиковал оппозицию, он считает, что у них мало любви и много злобы.

Он сказал журналистам: "К сожалению, некоторая наша радикальная оппозиция ругается так же, как те, с кем мы воюем. Любви мало и много зла в рядах людей, которые бьются за свет. В какой-то момент я не понял, за кого голосуют на этих акциях: то ли за коммунистов, то ли за белых, то ли за красных".

Он выразил мнение, что "на некоторых концертах, где мы поем о свободе, гораздо больше людей, чем на этих акциях. Я вижу на концертах удивительные глаза и классные рожи. У нас отличные люди живут в стране, есть холопы, но их не так много, как кажется".

Юрий Шевчук также является одним из учредителей "Лиги избирателей". Он - рок-музыкант, поэт, композитор, художник и продюсер. Создатель и руководитель ТОО "Театр ДДТ". Народный артист Республики Башкортостан.