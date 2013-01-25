Хуснуллин: В Москве за 2013 год должны построить 14 км линий метрополитена

В пятницу заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин сообщил на совещании по вопросам реализации градостроительной политики, что в столице в 2013 году планируется построить 14 километров линий метрополитена.

Марат Хуснуллин сказал, что "в 2012 году в рамках развития Московского метрополитена было построено 8,4 км путей. Считаю, сложнейший вопрос строительства метро в прошлом году был успешно решен", а на текущий год запланирован ввод в эксплуатацию 14 км метро.

Заммэра также подчеркнул, что в Москве в таких объемах никогда не строили, поэтому все вопросы, связанные со строительством метро, считать особым приоритетом и их необходимо "держать на особом контроле", передают интернет-СМИ.