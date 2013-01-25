Депутатам Госдумы запретят курить в стенах нижней палаты

В пятницу замглавы Минздрава РФ Сергей Вельмяйкин сообщил журналистам после обсуждения в Госдуме РФ антитабачного закона во втором чтении, что депутатам нижней палаты будет запрещено курить в стенах государственного органа.

Он пояснил, что после вступления в силу норм антитабачного закона "в Государственной Думе, как и во всех остальных органах государственной власти, курилку придется убрать", это произойдет с 1 июня 2013 года.

Сергей Вельмяйкин также уточнил, что согласно антитабачному закону, запрет на курение вводится с указанного времени в медицинских, образовательных учреждениях, учреждениях культуры, спорта, а также в органах госвласти и на объектах транспортной инфраструктуры, передают интернет-СМИ.