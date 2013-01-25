Медведев: услуги современной медицины должны быть доступными всем россиянам

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания по вопросам здравоохранения заявил, что модернизация здравоохранения нуждается в контроле, а в ближайшие годы медицинские услуги самого современного уровня должны стать доступными для каждого россиянина.

Медведев напомнил задачи: надо провести текущий и капитальный ремонт поликлиник, больниц; завершить строительство медицинских учреждений, готовность которых в высокой степени находится, 80 и более процентов; а также оборудовать их современной техникой медицинской. Глава правительства подчеркнул, что необходимо внедрять современные стандарты медицинской помощи и информационные технологии.

На обновление системы уже выделено 700 миллиардов. Но, по словам Дмитрия Медведева, большинство регионов не выполнили программу полностью. Целью развития здравоохранения в регионах остаётся повышение уровня детской медицины.

Медведев в ходе заседания правительства потребовал завершить в первой половине 2013 года все мероприятия по модернизации здравоохранения.