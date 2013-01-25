У Госдумы подрались сторонники и противники пропаганды гомосексуализма

В Москве сегодня у стен Государственной думы подрались сторонники и противники закона о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Столкновения начались после того, как две девушки стали целоваться прямо в центре столицы перед Госдумой.

Возмущенные этим действием из числа православных активистов стали закидывать их яйцами и краской. 20 человек задержаны возле Госдумы после стычки "православных миссионеров" с ЛГБТ-активистами. По словам очевидцев, сторонники законопроекта кричали "Москва - не Содом". Оппоненты отвечали: "Москва - не Иран".

Госдума в первом чтении будет рассматривать законопроект новосибирского заксобрания о введении штрафов за пропаганду гомосексуализма среди детей. Документ был внесен в нижнюю палату парламента в марте прошлого года. Штраф может составить от 5-ти до 500 тысяч рублей. Законопроект может быть принят до конца весенней сессии Госдумы.