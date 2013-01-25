Влюбленных Хабаровска зовут на флэшмоб

В День всех влюбленных, 14 февраля, в Хабаровске намечен своеобразный конкурс на самый продолжительный поцелуй. Как сообщают его организаторы в одной из соцсетей, акция пройдет в виде флэшмоба. Так что никакого предварительного отбора не будет, принять участие смогут все желающие.

«Акция придумана и создана для всех влюбленных парочек, для того чтоб они публично смогли выразить свою любовь. Победители получат призы - билеты на вечерний сеанс в одном из кинотеатров Хабаровска. Они также станут участниками утреннего шоу на одном из телеканалов города. Планируется заснять всё мероприятие, и смонтировать о нем фильм», — рассказали организаторы флешмоба. Пройдет он 14 февраля в 19 часов хабаровского времени. Свое желание попробовать свои силы в поцелуе на время заявило более 80 человек.

Между тем, в Хабаровске, на одном из местных информационно-развлекательных порталов, проходит не совсем обычный онлайн-аукцион. На этих торгах можно купить свидание с интересными людьми. Эта акция также приурочена ко Дню Св.Валентина, 14 февраля. В торгах может принять участие каждый желающий старше 18 лет, причём как в роли Покупателя, так и в роли Лота. Чтобы выставить себя на торги, надо прислать свои фото и анкету на адрес организаторов, указав сотовый телефон для связи. Фото лучше отправить не одно, при этом они должны быть хорошего качества. Главное обязательство – пойти на «свидание», независимо от того, кто купит лот. Место встречи два человека выбирают сами, но самый дорогой «лот» и его покупатель могут рассчитывать на поход в один из престижных ресторанов Хабаровска.

Стартовая цена любого свидания - 100 рублей, минимальный шаг ставки - 50 рублей. Все средства, вырученные в ходе торгов, будут направлены в фонд «Будем жить», оказывающий помощь малообеспеченным семьям, дети в которых больны тяжелыми онкологическими заболеваниями.