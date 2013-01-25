Москвичи смогут забронировать место на кладбище через Интернет

Москвичи уже в этом году смогут забронировать место на кладбище через Интернет. Такую услугу предложат москвичам столичные власти, но только на вновь открываемых кладбищах.

По словам заместителя главы Департамента торговли и услуг Андрея Марсия, сейчас такая опция есть в Сингапуре. Чиновник рассказал, как там это происходит: "Достаточно зайти на сайт администрации города, найти соответствующий раздел и зарезервировать место на удобном кладбище".

По его словам, новых кладбищ в столице не так много, пишет "Российская газета". По данным Марсия, 50 процентов москвичей "хоронят в родственные могилы", на старых кладбищах. Н пояснил: "Там каждый случай индивидуальный, так как родственники должны подтвердить свое право на существующую могилу и возможность захоронения в ней, а администрация кладбища - проверить через архив все документы".

Марсий подчеркнул, что при жизни место на кладбище забронировать нельзя.