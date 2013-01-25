Петербург вернулся в кризис

Петростат опубликовал предварительные статистические итоги 2012 года. Выяснилось - петербургская экономика серьезно сдала позиции. Некоторые показатели и вовсе зафиксированы на уровне кризисных 2008–2009 годов. Возможно, горожанам вскоре также придется затянуть пояса.



По данным петербургского бюро статистики, основной показатель прироста городской экономики — индекс промышленного производства — в 201 году вырос всего на 4,3%. Этот показатель близок к зарегистрированному в 2008-м кризисном году. Тогда прирост ИПП, напомним, составил 4,1%. После чего продолжил замедляться. Как известно, в 2009-м, самом сложном для мировой финансовой системы году, этот индекс в Петербурге показал отрицательную динамику, сообщает "Городовой".



Однако в 2010-м ситуация начала выправляться. По итогам первого года после рецессии в Петебурге был зафиксирован прирост по промпроизводству на 8,9%, а в 2011-м, впервые со времени финансового кризиса, рост экономики перевалил за 10 процентов. Рост ИПП Петербурга в 2011-м составил 13,8%.



Ожидалось, что и в 2012-м город продолжит наращивать обороты, тем более что внешняя конъюнктура в целом была благоприятной. Тем не менее объемы производства, по данным Петростата, снизили работающие в городе предприятия металлургической промышленности, химические производства, текстильные и швейные фабрики.



Вопреки ожиданиям не отличились в 2012-м и городские строители, хотя то, что эта отрасль в кризисе в связи с изменением политики профильных ведомств Смольного, стало ясно уже к середине года. Темпы возведения недвижимости не дотянули до уровня 2011-го 7,2%. По отрасли «строительство» Петербург в минувшем году уступил целых 14% Ленобласти, где строители продолжают развивать новые проекты.



Что касается жилья, то его в Петербурге в январе - декабре 2012 года было построено 2 млн 576 тыс. 500 кв. метров. Это чуть хуже, чем изначальный прогноз, - правительство города намеревалось отчитаться о 2,7 млн кв. метров сданных по итогам года квартир. Но чуть лучше окончательного прогноза — в декабре комитет по строительству сообщил о корректировке планов до 2,3 млн кв. метров.



Нехватку жилья в Петербурге по-прежнему лучше всего иллюстрируют растущие цены на недвижимость. Так, в среднем по итогам года 1 кв. метр в строящемся доме подорожал почти на 10 тысяч рублей, до 88 тысяч 200 рублей, 1 кв. метр на вторичном рынке стал дороже на 3,5 тысячи и теперь стоит в среднем 83,5 тысячи рублей.



Возможно, эта тенденция, которая фиксируется далеко не первый год, по-прежнему заставляет петербуржцев снижать потребление. По итогам 2012 года горожане приобрели почти на 4% меньше продуктов питания и напитков, чем в 2011-м. Также на 2% сократился объем платных услуг, оказанных населению города.



Даже в предновогодние дни петербуржцы не забыли об экономии. Продуктов в декабре 2012-го в городе было приобретено на 6,5% меньше, чем в декабре 2011-го.