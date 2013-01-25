Ростовские детдомовцы погуляли по венской набережной, и вернулись с победой

Домой из Австрии вернулся ансамбль «Семёрочка» ростовского детского дома № 7. Юные ростовчане победили в международном хореографическом конкурсе «Вена – 2013». Причём победили уверенно – заняли первые места в двух номинациях.

В конкурсе в столице Австрии приняли участие творческие коллективы из разных стран мира: Болгарии, Польши, Сербии, Венгрии, Германии, Индии, Австрии, Украины, Румынии.

Как сообщила «АН-онлайн» сотрудник министерства внутренней и информационной политики правительства области Ольга Трошкина, танцевальные коллективы из этих стран исполняли яркие, самобытные, разнообразные по жанрам танцы: балет, бальные, народные, эстрадные, спортивные. Они были сложны технически, интересно композиционно построены. Каждый представлял собой мини-спектакль с яркими образами и характерами.

Пройдя успешно отборочный тур конкурса, ансамбль детского дома № 7 «Семёрочка» вышел в финал, и занял там I место в номинации «Модерн» с танцем «Помолимся за родителей», а также I место в номинации «Народная стилизация» с танцем «Яблочко».

«Танцы в исполнении юных ростовчан отличались особой хореографическо-драматургической постановкой, и заслужили бурные овации участников конкурса и членов жюри, - рассказала журналистам министр общего и профессионального образования области Лариса Балина. – Ребята не только смогли показать в полной мере свой талант на международном уровне, но они также нашли много друзей из других стран, увидели много нового, в частности, побывали на интересных экскурсиях».

Например, участники конкурса осмотрели Вену, посетили церковь Святого Карла и театр Венской оперы, увидели памятники Бетховену, Моцарту, дом Вивальди, дом австрийского архитектора и живописца Фриденсрайха Хундертвассера, погуляли по набережной реки Дунай.

Напомним, Вена является третьим городом-резиденцией ООН после Нью-Йорка и Женевы. Венский международный центр (так называемый UNO-City) включает в себя МАГАТЭ, УНП ООН, Организации ООН по промышленному развитию и др. В Вене находятся штаб-квартиры таких международных организаций, как, например, ОПЕК и ОБСЕ.