«Зенит» не продаст Денисова

Футбольный клуб "Зенит" прокомментировал для "Спорт-экспресса" ситуацию с возможным уходом полузащитника Игоря Денисова в "Спартак".



Напомним, красно-белые предложили за трансфер капитана сборной России 15 миллионов евро, однако в питерском коллективе подчеркнули, что подобного предложения не поступало.



Более того, действующие чемпионы страны дали ясно понять: продажа Денисова не планируется.

"Клуб не получал никаких предложений от "Спартака" по Игорю Денисову. Поэтому мы считаем эту информацию не соответствующей действительности.



В данный момент Денисов является игроком нашей команды с действующим контрактом, и "Зенит" не планирует продажи полузащитника", - говорится в комментарии сине-бело-голубых.