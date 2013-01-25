Во Владивостоке сегодня стартовала эстафета Огня Универсиады (ВИДЕО)

Эстафета Огня XVII Всемирных летних студенческих Игр-2013, которые пройдут в Казани, стартовала сегодня во Владивостоке. На остров Русский огонь доставил член команды парусника «Седов» Анатолий Васильев.

После зажжения первого факела Универсиады российский хоккеист Алексей Морозов открыл эстафету и первым стартовал в путь. Факелоносцы начали свой бег от нового кампуса Дальневосточного федерального университета. Участие в Эстафете приняли экс-первая ракетка мира Динара Сафина; серебряный призер Олимпийских Игр в Лондоне и обладательница золота Универсиады в Шеньжене Камилла Гафурзянова; двукратная чемпионка мира волейболистка Екатерина Гамова.

Последней на дистанцию вышла студентка ДВФУ Татьяна Зубарева, которая зажгла чашу Огня, передают местные СМИ. Всего в эстафете приняли участие 70 человек, длина дистанции составила 15,5 км.