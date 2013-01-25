Исследование: Что значит быть «успешным»?

Что наши сограждане вкладывают в понятие «успех» и что значит быть «успешным»? На вопрос исследования портала Superjob.ru «Считаете ли вы себя успешным человеком?» Положительно на этот вопрос ответил 61% россиян.

Причем пятая часть участников исследования считает себя однозначно успешными, еще 40% — скорее успешными. «Многое сбылось»; «У меня все есть!», - пояснили успешные россияне.

Как оказалось, быть успешным — это в первую очередь хорошо зарабатывать, быть богатым, состоятельным - это мнение 15% россиян. Интересно, что среди женщин такое мнение распространено больше, чем среди мужчин. «Быть успешным — это когда подходит время зарплаты, а ты еще предыдущую не истратил!»- считают участники исследования. А есть такие, кто говорит об успехе: «Миллион долларов на личном счете». Для женщин понятие быть успешным — значит быть любимым и состоять в браке. Для мужчин личная жизнь менее важна. Но в основном россияне считают, что успех не связан только с карьерой.

По мнению россиян, также быть успешным — значит быть востребованным и полезным, подняться по карьерной лестнице и быть удовлетворенным результатами, пользоваться авторитетом и реализовать свои способности. Еще 15% россиян назвали другие признаки успешного человека: «Когда идут за тобой, а не ты за кем-то»; «Все успевать»; «Страница о тебе в «Википедии»; «Быть духовно богатым».

При этом большинство россиян не согласны с утверждением, что успешность человека связана исключительно с достижениями в карьере. По мнению опрошенных, невозможно быть успешным без личного счастья. «Если у человека не сложились хорошие отношения в семье или ее вообще нет, или детей он воспитал не должным образом, то успешность в карьере не означает его успешности в целом как личности», - комментируют респонденты.

Напротив, каждый четвертый россиянин (25%) убежден, что именно профессиональный рост является главным критерием успеха: «Любого человека оценивают по тому, где он работает и сколько зарабатывает»; «Если человек счастлив на работе, он счастлив во всем». Тех, кто разделяет такую точку зрения, больше среди молодежи до 24 лет (28%).