Евгения Васильева платила зарплату личному повару из бюджетных денег

Главное военное следственное управление СКР завершило доследственную проверку в отношении экс-чиновницы Минобороны Евгении Васильевой и выявило, что она платила зарплату личным повару, уборщице и другой прислуге из бюджетных денег.

Как выяснилось в ходе доследственной проверки, суммы ежемесячных выплат для них (от 70 до 180 тысяч рублей на человека) устанавливались тогдашними руководителями ОАО "Оборонстрой" — Ларисой Егориной, ОАО ГУОВ — Владиславом Германовичем, а также ОАО "Агропром" — Натальей Дыньковой, которые в разное время либо учились с Евгенией Васильевой в одном вузе, либо являлись ее подчиненными в Минобороны и ОАО "СУ-155", пишет "Коммерсантъ".

В 2011 году сотрудники ООО "Центр правовой поддержки "Эксперт", его правопреемник ООО "Мира" и еще с десяток коммерческих структур заключили фиктивные договоры с субхолдингами и дочерними фирмами ОАО "Оборонсервис", якобы аффилированными с госпожой Васильевой, на оказание неких консультационных услуг. Несмотря на то что никаких реальных работ по договорам не производилось, структуры "Оборонсервиса" заплатили сотрудникам фирм-партнеров несколько десятков миллионов рублей. Точную сумму еще предстоит установить в рамках уголовного дела.

В отношении экс-начальника департамента имущественных отношений Минобороны Евгении Васильевой может быть возбуждено новое уголовное дело. Фаворитке бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова, обвиняемая в мошеннической реализации военных объектов, грозит уголовная ответственность за хищения и злоупотребления.

Фигурантка дела "Оборонсервиса" Евгения Васильева находится сейчас под домашним арестом. В прошлую пятницу Хамовнический суд Москвы продлил ей срок домашнего ареста до 23 марта. Напомним, Васильева на суде в пятницу очередной раз заявила о своей невиновновсти.

Ее подруга, мать двоих детей, экс-руководитель ООО "Центр правовой поддержки "Эксперт" Екатерина Сметанова - в СИЗО.

Сердюков проходит по делу "Оборонсервиса" свидетелем.