Собянин поздравил московских студентов с Татьяниным днём

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня поздравил московских студентов с Татьяниным днём, отметив социальную активность учащихся столичных ВУЗов и уточнив, что московское студенчество - это будущее России.

"В Москве этот замечательный праздник российского студенчества отмечается более двух с половиной веков. Начало традиции было положено в старейшем Московском университете, а сегодня её продолжают студенты многочисленных столичных вузов. Татьянин день тепло отмечают и выпускники старших поколений, сохранившие верность студенческой дружбе и благодарную память о годах учёбы в Москве", - говорится в поздравлении Собянина.

"Московское студенчество — это будущее России и её столицы, человеческий, интеллектуальный и гражданский капитал нации", - считает мэр Москвы.