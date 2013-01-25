Мэр Москвы Собянин уволил главу Мосгосстройнадзора Зайко
25 января 2013, 07:23 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Распоряжением Мэр Москвы Сергей Собянин освободил от занимаемой должности председателя комитета государственного строительного надзора столицы (Мосгосстройнадзора) Анатолия Зайко.
Глава Мосгосстройнадзора уволился по собственной инициативе. Исполняющим обязанности главы комитета государственного строительного надзора столичный градоначальник назначил Валентина Пахомова.
Пахомов ранее занимал пост первого заместителя руководителя Мосгосстройнадзора. Анатолий Зайко возглавлял комитет более шести лет.