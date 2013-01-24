Гражданская жена Березовского хочет отсудить у него миллионы (ВИДЕО)

Опальному олигарху Борису Березовскому предстоят новые разбирательства в Высоком суде Лондона. На этот раз он выступает ответчиком по иску его гражданской жены Елены Горбуновой, родившей Березовскому двоих детей. После разрыва отношений с ним в прошлом году Горбунова заявила миллионные претензии.

Бывшая спутница Березовского претендовала на 5 миллионов фунтов от продажи их общего поместья в графстве Саррей в Англии, а также на якобы обещанный ей взамен другой дом. Но, как утверждает Горбунова, эти деньги ушли на оплату долгов. Есть также сообщения, что заморожены активы Березовского на 200 миллионов фунтов.

Отношения Елены Горбуновой с Борисом Березовским начались в 1990-х годах. Горбунова родила Березовскому дочь Арину и сыну Глебу. В 2001 году они вместе переехали в Англию. Многие считали Елену законной женой олигарха. Но Березовский очень долго не разводился с тогдашней официальной женой Галиной Башаровой. Громкий развод случился в июле 2011 года.

Елена Горбунова действует также, как действовала законная жена Березовского. Она хочет отсудить у отца своих детей половину имущества и денег. Их отношения стали ухудшаться еще в декабре 2011 года.

Напомним, в минувшие два года Березовский прилично поиздержался, чему способствовал развод с Галиной Башаровой и проигрыш дела Роману Абрамовичу.