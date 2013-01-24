Бортпроводник принял роды у женщины во время полета в самолете Петербург — Ош

Бортпроводнику Алексею Романюку пришлось стать акушером во время полета из Петербурга в Ош. Беременная женщина летела из России в Киргизию и за час до приземления на высоте 10 тысяч метров у нее начались роды.

Старший бортпроводник попыталась найти доктора среди пассажиров. Алексей же вместе со стюардессами подготовил место и необходимые средства. Он смог оказать всю необходимую помощь роженице, перерезал пуповину. Роды прошли успешно. Мальчик родился ранее положенного срока.

Женщина назвала сына в честь бортпроводника — Алексеем.