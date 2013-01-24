Питерский «Зенит» ни за какие деньги не продаст Денисова «Спартаку»

Санкт-Петербургский футбольный клуб «Зенит» в четверг, 24 января, опроверг информацию о возможной продаже полузащитника Игоря Денисова в московский ФК «Спартак». Клуб не планирует продажи полузащитника.

У Денисова с «Зенитом» контракт. Руководство клуба не получало никаких предложений от московского клуба по Игорю Денисову. Питерцы опровергли, что московский клуб предлагал продать им полузащитника за 15 млн. евро.

СМИ сообщали, что переговоры агента хавбека «Зенита» Игоря Денисова и руководства петербургского клуба проходили в пятницу, 11 января 2013 года. В начале января появилась информация о том, что руководство петербургского футбольного клуба приняло решение о выставлении на трансфер полузащитника Игоря Денисова.