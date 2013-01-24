Guardian: Латвия - игровая площадка для политики, бизнеса и криминала России

Влиятельная британская газета «The Guardian» опубликовала статью, названную «Латвия: игровая площадка бизнеса, политики и криминалаРоссии». Издание делает выводы о росте влияния России на маленькую балтийскую страну на примере пропавшего в Юрмале американского бизнесмена и мультимиллионера российского происхождения Леонида Рожецкина.

Бизнесмен исчез со своей юрмальской дачи 5 лет назад. Полиция нашла все признаки убийства, но труп миллионера не был найден. В августе прошлого года в лесу в 40 км от Риги нашли труп мужчины, в кармане куртки которого находилась кредитная карта Рожецкина. Тело находилось на такой стадии разложения, что достоверно опознать мужчину так и не удалось.

У Рожецкина, как и у многих богатых россиян, было много врагов. Мать Рожецкина, живущая в США, обвинила русских агентов в убийстве ее сына. Магнат поссорился с Кремлем, и был втянут в бизнес-споры с российскими олигархами. По мннению «The Guardian», в «юрмальском деле» сошлись интересы России: как бизнеса, так и политические и, прежде всего, криминальные.

«The Guardian» считает, что после 20 лет независимости Латвии, вступления страны в ЕС и НАТО, влияние России в стране вновь растет. Это особенно чувствуется, пишет газета, в Юрмале во время конкурса «Новая волна», на который съезжаются российские супербогачи. Столик в VIP-зоне концертного зала «Дзинтари» стоит 25 тысяч фунтов. В Юрмале шутят, что состояние приезжающих на конкурс россиян превышает бюджет Латвии.

В Юрмалу приезжает «элита» путинской России: олигархи, депутаты Думы, эстрадные певцы и шпионы, пишет «The Guardian», называя имена олигарха Романа Абрамовича, Рината Ахметова – самого богатого бизнесмена Украины, миллиардера Михаила Фридмана, Владимира Проничева, руководителя Пограничной службы ФСБ России.

Были замечены на Балтийском взморье и представители российской мафии. В прошлом году был застрелен возвращающийся с пляжа русский бизнесмен, Николай Кириллов, подозреваемый в контрабанде. Как это часто бывает, никто не был пойман, пишет издание.

В 2010 году в Юрмалу перехал Вячеслав Шестаков, известный как представитель Деда Хасана, застреленного на прошлой неделе в Москве. В прошлом месяце власти власти Латвии выдворили Шестакова из страны, ему также запрещен въезд в ЕС.

«Юрмала на самом деле не музыкальный фестиваль. Нет необходимости ехать в Латвию, чтобы слушать русских поп-звезд. Вы можете сделать это в России, - цитирует «The Guardian» слова Леонида Якобсона (журналиста портала kompromat.lv). - Фактически, Юрмала очень важна. Это место, где одновременно находятся русская мафия и правительство России. Они обсуждают свои проблемы, глобальные проблемы и как перевести деньги через Балтию».

По мнению издания, «повестка дня Кремля в Латвии - постепенно изменить стратегическое направление страны от pro-west в Pro-Moscow». В качестве аргументов «The Guardian» приводит в пример Украину и частично Грузию - страны, которые после неудачных революций по сути повернулись в сторону геополитических интересов России.

В Латвии больше этнических русских, чем в других постсоветских странах Балтии – около 25%. Для 37% живущих в Латвии русский язык – первый, это самый высокий показатель среди всех стран ЕС. Столица Латвии фактически двуязычна. Существует также все больше доказательств того, что страна стала пристанищем для сомнительных денег из России.

На прошлой неделе Еврокомиссия в докладе дала высокую оценку восстановлению латвийской экономики. Однако было отмечено, что руководство страны недостаточно обеспечило безопасность латвийской банковской системы от сложных экономических и финансовых преступлений.

В последние месяцы значительное количество богатых россиян перерегистрировали свои компании в Латвии, отказавшись от Кипра. Половина всех денег, которые сейчас инвестированы в Латвию - 10 млрд. долларов – пришли от нерезидентов. Большинство из них живут в России и бывших советских республиках, таких, как Украина, Казахстан и Туркменистан. Госдепартамент США также предупреждал о «риске систематической легализации средств».

По словам представителя компании «Global Witness» Тома Мейна, «Вероятно, Латвия – первая, куда надо обращаться желающим отмыть деньги, чтобы получить их в Евросоюзе. Как только деньги оказываются в ЕС, их можно легко перемещать в европейской банковской системе. Латвия – слабое звено».

Латвийские финансовые регуляторы утверждают, что предприняли жесткие меры, чтобы предотвратить отмывание денег и подозрительные транзакции. Они говорят, что Латвия не единственная европейская страна, которая ведет бизнес с Россией. «ЕС по-прежнему покупает газ у России. Мы - часть Запада», - говорит глава Комиссии рынка финансов и капитала Кристап Закулис.

Дипломаты ЕС в Риге подтверждают, что русские спецслужбы работают в Латвии очень активно. «Они успешно содействовали проникновению русской элиты в страну», - сказал один «The Guardian».

Бывший латвийский агент КГБ Борис Карпичков, переехавший в Британию, сказал, что геополитическая позиция Латвии, соединяющей мостом Россию и запад, сделали страну идеальным местом для русского шпионажа. «Латвия находится в центре трех Балтийских государств. Российские спецслужбы используют Латвию как трамплин для засылки своих людей в Европу и США», - говорит Карпичков.

Для усиления влияния России в Латвии широко используется русскоязычная пресса, пишет «The Guardian». Многие газеты принадлежат анонимной оффшорной компании, которая, как предполагается, принадлежит связанному с Кремлем бизнесмену.

«The Guardian» ссылается на слова латвийского банкира Валерия Белоконя: «Мне страшно от всего этого российского капитала. У денег есть влияние. Латвия - открытая страна. Я не против туризма или бизнеса. Но для маленькой страны опасно то, что мы становимся зависимы от России. Мы несомненно должны себя защищать».