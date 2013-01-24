Евгений Плющенко снялся с чемпионата Европы по фигурному катанию в Загребе

Евгений Плющенко в четверг снялся с чемпионата Европы по фигурному катанию, который проходит в Хорватии в Загребе. Руководитель спортивного директората Международного союза конькобежцев Петер Крик сообщил, что Евгений Плющенко снялся с чемпионата Европы из-за травмы.

Олимпийский чемпион 2006 года, семикратный чемпион Европы, десятикратный чемпион России неудачно начал выступать на первенстве Европы. Плющенко в короткой программе допустил падение на акселе в три с половиной оборота, перед этим он с помаркой исполнил тройной лутц.

В середине программы фигурист сделал каскад тройной риттбергер-тройной тулуп. За выступление получил от судей 74,82 балла. Эта оценка почти на 16,5 балла меньше его личного рекорда в короткой программе, установленного на ЧЕ-2010 - 91,30. Евгений Плющенко впервые не выполнил свой фирменный элемент - прыжок в четыре оборота.