В ежегодный список самых богатых людей в мире вошли 12 россиян. Агентство Bloomberg в этом году составило список из 100, а не 40, как ранее, миллиардеров.

Возглавили рейтинг богатейших людей Земли мексиканец Карлос Слим и гражданин США Билл Гейтс.

Пять россиян вошли в первую половину ТОП-100.

36 место - глава одного из сотовых операторов "Большой тройки" Алишер Усманов. Размер его состояния - 19,8 миллиарда долларов.

42 место - бизнесмен Виктор Вексельберг, размер состояния - 18,2 миллиарда долларов.

43 место - основной акционер "Новатэка" Леонид Михельсон. Размер состояния: - 17,4 миллиарда долларов.

46 место — глава Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин (16,8 миллиарда долларов)

49 место - владелец "Интерроса" Владимир Потанин (16,2 миллиарда долларов) .

В ТОП-100 богатейших также вошли россияне: Михаил Фридман, Алексей Мордашов, Роман Абрамович, Андрей Мельниченко , Михаил Прохоров, Вагит Алекперов , Олег Дерипаска.