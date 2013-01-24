Сердюкова допросили о незаконном строительстве дороги

Бывшего-министра обороны Анатолия Сердюкова в четверг одного, без адвоката, вызвали на допрос в Главное военное следственное управление СК России.

Следователи говорили с Сердюковым о незаконном строительстве дороги силами военнослужащих к одному из коммерческих объектов, принадлежащему родственнику экс-министра – мужу сестры.

Адвокат Генрих Падва, защищающий интересы Сердюкова, воздержался от комментариев.

Как передают российские радиостанции со ссылкой на агентство Интерфакс, на днях по материалам проверки будет возбуждено уголовное дело, и, вероятно, оно будет возбуждено не в отношении Сердюкова, а в отношении неустановленных должностных лиц. Экс-глава Минобороны РФ Анатолий Сердюков проходит свидетелем в рамках дела "Оборонсервиса".