МАК назвал причину крушения самолета Ту-204 во Внуково

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) официально назвал причину крушения самолета Ту-204 авиакомпании Red Wings 29 декабря в аэропорту Внуково. По данным МАК, у самолета Ту-204 не сработала система реверса.

В сообщении комитета говорится: «Через 2 секунды после перевода рычагов управления реверсом (РУР) в положение «максимальный реверс» последовал доклад бортинженера о невключении реверса. РУР находились в положении максимального реверса около 8 секунд, после чего реверс был выключен.

Через 5 секунд после выключения реверса, после слов бортинженера «Реверс включай! Реверс!», зарегистрирован повторный перевод РУР в положение максимального реверса. Как и при первой попытке, включения реверса не произошло».

«Выкатывание самолета за пределы взлетно-посадочной полосы ( произошло через 32 секунды после приземления, практически по ее оси. На приборной скорости около 215 км/ч. В процессе выкатывания по команде командира воздушного судна бортинженер выключил двигатели с помощью стоп-кранов», - сообщает МАК.

«Дальнейшее движение самолета происходило практически по продолженной оси ВПП. После выключения двигателей за счет торможения при движении по снежному покрову за пределами ВПП и наезду на неровности произошло одновременное обжатие левой и правой основных опор шасси. Обжатие основных опор шасси привело к автоматическому выпуску воздушных тормозов и интерцепторов, а также к перекладке створок реверсивных устройств двигателей. Столкновение самолета со склоном оврага произошло с путевой скоростью около 190 км/ч», - говорится в сообщении комитета.

Напомним, по факту крушения самолета Ту-204 в столичном аэропорту Внуково было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.263 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). В результате авиакатастрофы погибли пять человек.