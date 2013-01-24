Госдума РФ высказалась против беби-боксов, законопроект отклонен

Во вторник депутатам Госдумы РФ комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей рекомендовал отклонить законопроект об использовании беби-боксов, - специализированных мест, где женщины анонимно могут оставить своих детей.

Ожидается, что Госдума рассмотрит эту инициативу на заседании 12 февраля 2013 года.

Инициатива об использовании беби-боксов была внесена в палату в сентябре 2011 года председателем профильного комитета палаты Еленой Мизулиной от "Справедливой России" и ее тогдашним первым зампредом Натальей Карпович от "Единой России".

В заключении комитета по законопроекту говорится, что документ разработан с учетом зарубежного опыта. Более 10 лет назад беби-боксы появились в Германии, затем в Италии, Венгрии, Южной Африке, Бельгии, Чехии, Австрии, Латвии, Словакии, Японии. Подобная практика получила распространение и в России: в Краснодарском, Пермском краях, Ленинградской, Владимирской, Курской областях. Она позволяет сохранять жизни младенцам, которых нерадивые матери не оставляют на морозе, а передают в специализированные учреждения. При этом оговаривается, что мать или иное лицо, оставившее ребенка в беби-боксе, освобождаются от уголовной ответственности, сообщали депутаты.

Профильный комитет Госдумы вынес отрицательную рекомендацию на законопроект, так как "отношения, связанные с освобождением лица от уголовной ответственности, регулируются уголовным законодательством", и "необходимо внести соответствующее изменение также и в Уголовный кодекс России".

Против законопроекта о беби-боксах выступили и в правительстве России. Чиновники считают, что законопроект не предусматривает механизма создания указанных мест и содержит противоречия, пишут интернет-СМИ.