Директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина Ирина Антонова обратилась к мэру Москвы Сергею Собянину с предложением выполнить проект станции «Волхонка» в музейном стиле.

Внешний вид строящихся станций Калининско-Солнцевской линии московского метрополитена согласовывали на заседании научно-технического совета по строительству объектов метро и транспортной инфраструктуры в Департаменте строительства Москвы.

На участке продления линии запроектировано 5 станций метрополитена: «Волхонка», «Плющиха», «Кутузовский проспект», «Деловой центр» и «Парк победы». Все эти станции будут возведены в условиях плотной городской застройки сложившегося центра столицы.

Особенностью станции «Волхонка» является то, что поезда от пассажирской зоны предполагается отделить раздвижными дверями. Расположение этой станции в непосредственной близости от Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина наложило свой отпечаток и на архитектуру платформенной части. Директор музея Ирина Антонова предложила выполнить проект станции в музейном стиле – разместить на платформе станции копии и репродукции известных картин и скульптур из экспозиции Пушкинского музея.