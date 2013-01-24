Валуев расскажет о блокаде в документальном фильме

Знаменитый боксер, а ныне депутат Государственной Думы Николай Валуев в документальном фильме, посвященном 70-летию прорыва блокады - «Прорвать Блокаду. Фильм Николая Валуева», выступит в роли ведущего. В картине будет представлен «бытовой» взгляд на события тех страшных дней.

«Все что связано с блокадой, психологически очень тяжело осознать. Когда я был ребенком и слушал рассказы своей бабушки, то, наверное, до конца не понимал, всего того ужаса, который ей пришлось пережить. В детстве такие вещи воспринимаются не так остро. Надеюсь, что и наши дети будут помнить и ценить подвиг защитников Ленинграда», - рассказал корреспонденту «АН-онлайн» Николай Валуев.

Депутат признался, что рассказы бабушки и деда, очень помогли ему во время работы над фильмом.

«Когда мы проводили съемки на пронизывающем ветру, я понимал всю сложность бойцов Красной армии, которые прорывали блокадное кольцо. Люди сутками находились в окопах зимой на таком же пронизывающем ветру. Только мы, в отличие от них имели возможность погреться в теплой машине, и то продрогли основательно. Однако, это ничто по сравнению с тем, что пришлось пережить им в годы войны. Петербург мой город и блокада очень многое значит, надеюсь фильм понравится зрителям. Мы старались сделать его интересным», - заключил Валуев.