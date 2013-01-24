Аварский съезд прошел в Дагестане

В дагестанском Хасавюрте, состоялся форум представителей городов и районов Дагестана. Приехали также гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, республик Северного Кавказа, других городов и областей России, а также Грузии и Азербайджана. Среди почетных гостей было много известных на весь мир ученых, политиков, деятелей культуры, предпринимателей, спортсменов.

Поводом для созыва такого форума стало из года в год ухудшающееся положение национальных культур в Дагестане. Выступившие говорили о том, что в корне утрачиваются и предаются забвению веками сложившиеся и сохранявшиеся традиции и обычаи, и на этой основе стираются семейно-общественные ценности и исторически сложившиеся добрососедские отношения между братскими народами всего Кавказа.

Со вступительным словом на форуме выступил президент Аварской национальной культурной автономии, мэр города Хасавюрта Сайгидпаша Умаханов. Он сказал что важнейшей задачей современного аварского этноса является борьба за сохранение мира, согласия и взаимопонимания в дагестанском обществе, защита и преумножение культурных ценностей, сохранение и развитие национального языка. Оратор подчеркнул, что выполнение этих и других жизненно важных задач возможно лишь в тесном сотрудничестве, диалоге со всеми народами Дагестана.

В ходе работы форума было выдвинуто предложение о созыве общенационального съезда аварцев, что было единогласно поддержано участниками мероприятия. Подготовку и проведение Съезда поручили НКА аварцев Дагестана.