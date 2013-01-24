Эвенкийский народ не имеет ничего общего с «Дылачой»

24 января на пресс-конференции в пресс-центре «Аргументов недели» член совета Эвенкийского народа России Владимир Владимирович Мачехин и его коллега - юрист Совета эвенкийского народа России Владимир Иванович Денисов рассказали о своей поездке в Бурятию, с целью разобраться в ситуации сложившейся вокруг эвенкийской общины «Дылача». В результате им удалось выяснить, что стоит за многочисленными сообщениями в СМИ об ущемлении прав коренных народов Севера.

Спекуляции на национальную тему - спланированная информационная компания семейно-родовой эвенкийской общины «Дылача», предпринимаемая в качестве защиты против уголовного обвинения – уверен Мачехин. По его мнению, сообщения в СМИ об ущемлении прав коренных малочисленных народов Севера являются безосновательными попытками СРЭО «Дылача» представить обвинение о хищении нефрита как акт этнической дискриминации.

«Если у нас кто-то занимается коммерческой деятельностью, всегда существует угроза риска: неправильно деньги посчитали, нюансы с правоохранительными органами могут возникнуть. Но зачем привязывать сюда эвенкийский народ, создавать шум, обвинять в геноциде эвенкийского народа? Но мне понятно для чего это делается - это способ защиты: поднять общественное мнение, выдать рекомендации на международных площадках, что нарушаются права эвенков. Но это все наносное и не имеет к ним отношения», - рассказал журналистам Мачехин В.

В результате бесед с представителями органов местного самоуправления и участия в сельских сходах эвенков было выяснено, что помимо нарушения российского законодательства СРЭО «Далача» не оказывает какой-либо поддержки развитию образования, культуры, национальных промыслов, а так же улучшению социально-экономического положения региона.

«Я не нашел ни одного человека, который бы сказал «я работаю в этой общине (одного нашел - он сказал, его уволили и зарплату не заплатили), я являюсь членом общины, которая развивает традиционные промыслы, мы получаем поддержку в области культуры… ». Люди ругаются, не хотят вообще разговаривать про эту общину, более того утверждают, что добыча нефрита им существенно повредила. Усложнилась криминальная обстановка. Вот такое у людей видение» - рассказал Мачехин.

«Под видом общины, пользуясь льготами, предоставленными по закону общинным организациям, существует и осуществляет свою деятельность коммерческая структура» - считает Денисов В.

4 октября в отношении СРЭО «Дылача» было возбуждено уголовное дело по факту хищения 20 тонн нефрита общей стоимостью более 600 млн. рублей. Позднее на складах общины было дополнительно обнаружено свыше 1,5 тыс. тонн камня на более чем 3 млрд. руб. Оставалось неясным, как общине удавалось обходить многочисленные конкурсы и аукционы на разработку недр республики, проводившиеся Роснедрами и оставаться одним из самых активных нефритодобыдчиков в республике. 9 января стало известно о том, что Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении неустановленных пока чиновников Роснедр по факту «потери» конкурсных документов на участок «Баунтовский» Кавоктинского нефритового месторождения, где хозяйствует «Дылача». На настоящий момент, по словам В. И. Денисова, организация уже проиграла ряд судебных процессов.