В Коми машинист ответит в суде за гибель ремонтника под гусеницами экскаватора

В Республике Коми 65-летний машинист гусеничного экскаватора ООО "КБ" обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшем смерть человека. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Следственного комитета РФ.

Уголовное дело на него заведено по ч.2 ст.216 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье - пять лет колонии.

По данным следствия, в дневное время 5 декабря 2012 года при проведении работ по добыче горных пород на территории горного участка «"Карьер Бельгоп" в Ухтинском районе погиб 19-летний слесарь-ремонтник указанной организации, являющийся жителем Республики Марий Эл. Он выполнял на стреле экскаватора смазочные работы.

В это время машинист стал поднимать стрелу и ковш. В результате ремонтник попал под гусеницы экскаватора, а потом упал с 7-метрового края карьера. И "через непродолжительное время скончался от полученных телесных повреждений".

Уголовное дело передано для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.