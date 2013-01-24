Что делать, если в коллективе нарушается профессиональная этика

Работа в коллективе редко обходится без подводных камней: конфликты, сплетни, профессиональная конкуренция. Крайне непростая ситуация складывается в случае, когда кто-то из коллег сливает ценную для компании информацию конкурентам.

По совести, да и по закону (статья 21 Трудового кодекса РФ) работники обязаны незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении подобных ситуаций. Но многие ли готовы отправиться в кабинет начальства и рассказать о неэтичном поступке коллеги, выяснял Исследовательский центр рекрутингового портала Superjob.ru.

Только половина россиян готова последовать закону и не замалчивать происходящее. Участники исследования поясняют свою точку зрения: «Подобные действия коллеги – это нарушение профессиональной этики»; «Компания – это единый организм, и все ее составляющие должны работать на общее благо, а от паразитов нужно избавляться»; «Так как это называется предательством».

Респонденты считают, что утечка данных может ударить по финансовому положению компании, а значит, и по их кошельку, поэтому оставлять подобное поведение коллеги без внимания недопустимо: «Это касается нашего общего заработка»; «Это может негативно повлиять на работу фирмы (снижение доходов или закрытие) и, соответственно, на мою зарплату».

Но 14% участников исследования не станут рассказывать о возникшей проблеме руководству и постараются разобраться в ситуации самостоятельно: «Поинтересуюсь у коллеги, зачем он это делает. И выскажу свое мнение по данному поводу»; «Но жестко и основательно с ним поговорю!»; «Буду решать вопрос самостоятельно. Если не получится, то скажу начальнику»; «Привык разбираться сначала сам. Все зависит от того, насколько ценная информация была передана конкуренту. В этом надо разобраться и по результатам уже можно проинформировать руководство».

Затруднились с ответом более трети россиян.