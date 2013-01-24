В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела о взрыве в ресторане "Харбин" в начале марта минувшего года. В результате пожара, который возник вслед за взрывом, умерли 3 китайских мигранта, еще 4 тяжело пострадали.

"В настоящее время предъявлены в окончательной редакции обвинения 49-летней гражданке Китайской Народной Республики Син Чжэнли и 52-летней местной жительнице Наталье Федоровой. В зависимости от роли каждой они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) и ч.3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности)", - передает в четверг пресс-служба СКР. По первой статье их ждет наказание до двух лет лишения свободы, по второй - грозит до пяти лет тюрьмы.

"АН" писали, что владельцы сети "Харбин" в день пожара уехали открывать новый ресторан в Мурманске.

По версии следствия, Федорова, исполняя обязанности заместителя гендиректора ООО "Сянхэ", совместно с единственным учредителем Син Чжэньли всех правил и нормативов с февраля 2009 по август 2011 года и в марте 2012 года использовали не менее двух 27-литровых газовых баллона, наполненных пропаном.

Они не принимали мер по пресечению нарушений со стороны работников организации, а также оказывали услуги в организации общественного питания, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Из-за нарушений требований пожарной безопасности Федоровой, ответственной за их соблюдение, 2 марта 2012 года произошел взрыв одного из газовых баллонов. В результате 3 гражданина Китайской Народной Республики скончались от полученных телесных повреждений, четырем - был причинен вред здоровью различной степени тяжести.

В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.