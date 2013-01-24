Предприниматели Еврейской автономии подготовили петицию Президенту России

В Еврейской автономной области продолжается сбор подписей под коллективным обращением индивидуальных предпринимателей. Их шокировало резкое (более чем в два раза) увеличение тарифа страховых взносов для самозанятого населения, вступившее в силу с 1 января 2013 года.

Сбор подписей проводится по линии Организации предпринимателей по экономическому развитию (ОПЭР) ЕАО. Как сообщил «АН-онлайн» член правления этой общественной организации депутат Биробиджанской гордумы Алексей Хомченко, в начале года в ОПЭР ЕАО обратилась группа местных индивидуальных предпринимателей, недовольных налоговыми «сюрпризами».

«С 1 января текущего года тариф на обязательное пенсионное страхование для самозанятого населения составил уже 32,47 тысячи рублей в год. Тариф на обязательное медицинское страхование вырос до 3,18 тысячи рублей в год. Общая стоимость страхового года на обязательное пенсионное и медицинское страхование - 35,66 тысячи рублей. Прошлогодний аналогичный показатель составлял 17,2 тысячи рублей. Рост – более чем в два раза», - рассказал Алексей Хомченко.

По его словам, новшество затронет индивидуальных предпринимателей, работающих без использования наёмной силы. Среди них – рыночные торговцы, сапожники, швеи, мастера по ремонту бытовой техники и другие. Многие из них вынуждены будут свернуть бизнес либо уйти в «теневой» сектор экономики, где налоги не платятся.

«Непонятно, почему размер тарифа не дифференцирован для различных территорий: и в Москве, и в сибирской деревушке - сумма одинаковая. А доходы-то у всех разные. Мало того, что предприниматель платит единый налог на вменённый доход либо покупает патент, ежегодно растет коммуналка (а это снижает рентабельность бизнеса), так его ещё «обрадовали» Пенсионный фонд и ФОМС», - пояснил Алексей Хомченко.

«Мы полагаем, что кроме экономической составляющей в проблеме есть и политическая – утрата доверия налогоплательщиков к верховной власти страны. Вновь слова о поддержке малого бизнеса остаются словами» - написано в коллективном обращении предпринимателей ЕАО. В настоящее время под петицией Президенту России собрано уже 230 подписей. В конце февраля коллективное обращение из Еврейской автономии отправят в Москву – Владимиру Путину. Парикмахеры, сапожники и швеи из дотационного региона надеются на смягчение федерального законодательства.