Собянин предложил штрафовать за нарушения правил парковки во дворах

На рассмотрение в Мосгордуму мэром Москвы Сергеем Собяниным внесен законопроект, который предлагает серьезное повышение штрафов за нарушения правил парковки автомобилей во дворах и на озелененных территориях, сообщает сайт столичного парламента.

В частности, согласно изменениям, которые предлагается внести в закон № 45 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях, парковка легкового и грузового транспорта на детских площадках, проезжей части дворов, а также ремонт и мойка транспорта вне специально определенных для этого мест обернется для граждан штрафом в размере от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - 15-20 тысяч, и от 100 до 200 тысяч для юридических лиц, что в 10 раз больше нынешних ставок.

Новый законопроект также разграничивает виды нарушений парковки на озелененных территориях, за которые предусмотрены разные штрафные санкции.

Так, если автомобиль будет припаркован на территории, которая уже занята зелеными насаждениями, то штрафы для граждан составят от 3 до 4 тысяч, для должностных лиц — 30-40 тысяч, для юридических — от 200 до 300 тысяч.

А в случае размещения автомобиля на грунтовом покрытии, которое предназначено для высадки зеленых насаждений, владелец автомобиля заплатит административный штраф от 1 до 2,5 тысяч рублей, если он обычный гражданин, от 10 до 25 тысяч, если это должностное лицо и от 100 до 200 тысяч, если владельцем является юридическое лицо.

Самые высокие штрафы планируется установить за парковку на особо охраняемой природной территории (ООПТ), занятой зелеными насаждениями: 5 тысяч рублей для граждан, 50 тысяч — для должностных лиц и 400 тысяч — для юрлиц. Штрафовать будут и за неправомерный въезд на ООПТ —граждане заплатят от 2 до 4 тысяч рублей, должностные лица — от 20 до 40 тысяч, юридические лица — от 200 до 300 тысяч рублей.