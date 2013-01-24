Э. Лимонов обвинил Запад в профнепригодности

Лидер «Другой России» Эдуард Лимонов в своей проповеди заявил, что «западная демократия угробила подлейшим образом чистого и честного парня нацбола» Алексея Долматова.

Лидер крайне левых приводит выдержки из открытого письма к послу Нидерландов в России, вывешенном на сайте CIVITAS (вестник гражданского общества). По данным Э. Лимонова, письмо подписано юристконсулом движения «За права человека» Татьяной Волковой и Евгением Ихловым, ответственным секретарём экспертного совета этого движения. В документе говорится о том, что на А. Долматова оказывалось давление со стороны властей Нидерландов, он подвергался шантажу из-за того, что не хотел поменять свой статус – с соискателя политического убежища на перебежчика.

«Психологическое давление не было прекращено и привело к гибели этого человека»,- подчеркивается в письме. Защитники прав человека уточняют, что «далеки от мысли, что руководство специальных служб королевства Нидерландов могли санкционировать подобную операцию».

В статье Т. Волковой «Смерть Кибальчиша», опубликованной вместе с письмом, по мнению Э.Лимонова, также есть что почитать. Вот одна из цитат: «У семьи Долматова есть все основания для возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников нидерландских спецслужб по факту доведения до самоубийства, превышения служебных полномочий и лжесвидетельства».

«Думаю, что либералы, чувствуя, что вот-вот всё откроется, разумно решили выложить хотя бы часть того, что им известно», - резюмирует лидер другороссов.