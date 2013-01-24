ФМС: в России за легальностью миграции будут следить пристальнее. ВИДЕО

Теперь прибывающие в Россию трудовые мигранты должны знать русский язык, быть знакомыми с историей и культурой нашей стран: с нового года вступили в силу новые правила для них и россиян, обеспечивающих их работой и жильем.

Подробнее о нововведениях, среди которых, как писали "АН" возможность фотографироваться на паспорт в хиджабе, в четверг рассказала заместитель начальника управления иммиграционного контроля ФМС России Валерия Смирнова.

В Уголовный кодекс внесены изменения, усиливающие ответственность за организацию незаконной миграции. Работодателям, устраивающим мигрантов на работу с нарушением законных норм, грозит лишение свободы (до пяти лет за личное участие, до семи – в составе организованной группы).

"К ответственности будут привлекаться и хозяева "резиновых" квартир, регистрирующие на своей жилплощади большое количество мигрантов. Для них предусмотрены разные санкции: от штрафов и исправительных работ до реальных тюремных сроков", - напомнила в студии программы "Утро России" Смирнова.

По ее словам, частные лица, нанимающие на работу незаконных мигрантов (например, в качестве нянь или рабочих для ремонта), также должны будут ответить за свои действия. Важно, что в данном случае ответственность понесут и сами иностранные граждане, устроившиеся на такую работу. Как пояснила Валерия Смирнова, частным лицам можно по закону нанимать на работу можно только тех иностранных граждан, у которых имеются разрешительные документы, дающие ему право работать у физических лиц. При этом наниматель имеет право зарегистрировать такого работника на своей жилплощади.

Зачастую граждане знают о том, что недалеко от них проживают незаконные мигранты, но не знают, куда им обращаться. По словам Валерии Смирновой, для борьбы с такой ситуацией необходимо обратиться с заявлением в полицию или территориальное управление ФМС.

ВИДЕО "Вести".