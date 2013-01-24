Ростовчане решают, как назвать новый «140-й военный городок»

Администрация Ростова-на-Дону обратилась к жителям города придумать название для нового микрорайона города. Новый жилой массив строится на северо-западе административной столицы Южного Федерального округа – рядом с микрорайонами «Военвед» и «Северный».

На территории бывшего совхоза СКВО (Северо-Кавказского военного округа) по заказу министерства обороны РФ начато строительство «140-го военного городка». Как сообщили «АН-онлайн» в пресс-службе мэрии, в новом ростовском микрорайоне будут жить 20 тысяч военнослужащих с семьями. Администрация Ростова-на-Дону обращается к горожанам с просьбой предлагать свои варианты названия нового района, что-нибудь наподобие «Армейский», «Офицерский», «Суворовский», «Гвардейский». Хотя рассматриваться будут и другие предложенные варианты. Проголосовать за название района можно на сайте городской мэрии.

Пока на первом месте – вариант «Гвардейский». За ним следуют «Суворовский», «Армейский» и «Офицерский». Ростовчане предлагают и свои, оригинальные, названия для нового микрорайона, строящегося для военных в северо-западной части города. Например: «Дальше Северного, значит, Полярный. Но Мирный тоже хорошо, и с военными ассоциируется, и есть такая антарктическая станция». Или: «Предлагаю район назвать СКВОрцово (то есть Скворцово). И про округ не забудем, чьи земли используются, и птичка есть такая красивая. Да и для названия района вполне подойдёт».