В Сосновую Поляну вернулась реновация

На прошлой неделе сразу в нескольких районах города стартовала программа реновации. Для жителей Сосновой Поляны это событие ознаменовалось вырубкой сквера.



Программа «Развития застроенных территорий», или «реновация», была разработана и одобрена еще при губернаторе Валентине Матвиенко. Проект предусматривает «новую жизнь» петербургских кварталов, в основном застроенных так называемыми «хрущевками». Суть программы заключается в том, что инвестор берет квартал в разработку, строит сначала на свободных территориях новое жилье, после чего сносит старые строения, а на их месте возводит также новые дома. В результате проект должен быть обоюдовыгодным как для инвесторов, так и для города. Строители расселяли бы жителей «трущоб» в новое жилье, а за это приобретали бы право застроить высвободившиеся городские площади элитным жильем, которое реализовывалось бы по рыночной стоимости.



Однако в связи с кризисом проект застопорился, а многие эксперты и вовсе подвергли сомнению его необходимость. Кризис вроде как миновал и проект возобновился, «полетели первые ласточки», и горожане забеспокоились.

На прошлой неделе началась подготовка строительных площадок в квартале Сосновая Поляна 7–17, о чем сообщил сайт ООО «СПб реновация», являющегося официальным оператором программы. На 2 ю Комсомольскую улицу, в сквер вблизи дома 40, пришли «лесорубы». Впрочем, процесс оказался также вполне официальным, что подтвердило наличие у рабочих порубочного билета. Как сообщила компания «СПб реновация», в настоящее время на участках, запланированных под строительство, растет восемьдесят крупноствольных деревьев. В основном это березы, тополя и каштаны. На месте же порушенного сквера планируется возвести три многоэтажных здания. И именно это вызывает наибольшее беспокойство местных жителей.



Как рассказала нам участница инициативной группы граждан упомянутого квартала Александра, еще на стадии обсуждения проекта жители обращались в прокуратуру с просьбой проверить планы строителей. Дело в том, что когда оглашалась концепция программы «Развитие застроенных территорий», декларировалось, что реновации будут подвергаться кварталы целиком. Однако в квартале Сосновая Поляна 7–17 застройщик планирует сохранить три девятиэтажки, рядом с которыми и разворачивается первая очередь строительства. Это породило у жильцов подозрения, что в их квартале планируется банальная «уплотнительная застройка».



Сомнения граждан разделил и бывший депутат ЗакСа, входивший в комиссию по городскому хозяйству, а сегодня один из руководителей движения «Аврора» Сергей Малков. По его словам, изначально нужный и своевременный проект реновации в настоящее время в силу целого ряда объективных причин выглядит труднореализуемым.

«Инвестору вряд ли удастся продать квартиры по необходимой цене, чтобы окупить затраты на расселение „хрущевок“», — отметил экс-депутат. — «А значит, вероятность того, что проект не будет доведен до логического конца, слишком высока».



Тем не менее, на официальном сайте «СПб реновации» уже опубликовано объявление, согласно которому в квартале Сосновая Поляна 7–17 стартовало бронирование квартир в будущих домах. «Компания… приглашает собственников жилья квартала… на встречу с менеджерами по жилищной политике для согласования условий переселения в новые дома», сообщает официальный сайт компании, пишут «Новости Петербурга».