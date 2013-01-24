Для Петербурга стала острой проблема детей, брошенных мигрантами

Руководитель общественной организации «Родительский мост» Галина Анисифорова рассказала на пресс-конференции в «Росбалте», что в северной столице, как и в других мегаполисах России, стремительно набирает обороты проблема брошенных и временно отданных на попечение государству детей мигрантов.



По ее словам, за прошлый год удалось отправить обратно на родину только трех таких детей. Вместе с матерями дети отправились назад в Таджикистан, Узбекистан и Молдову. Остальные брошенные дети мигрантов продолжают оставаться в петербургских домах и приютах.



"Наша организация занимается профилактикой сиротства на самом начальном этапе — в роддомах. Нам удалось 67 женщин убедить не отказываться от своих детей и взять малышей домой, — говорит Анисифорова. — Но крайне остра проблема мигрантов. Они отказываются говорить по-русски, просто бросают детей и сбегают. Самое ужасное, что с такими детьми до официального отказа от них родителями ничего нельзя сделать — ни пристроить в семью, ни отдать на усыновление. Проблема также в том, что матери пишут временный отказ от ребенка на полгода, а потом его продлевают и продлевают. Ребенок в это время остается отдельно от матери и не может найти также и новых родителей".



Соцработники отмечают, что только за четыре последних месяца количество брошенных мигрантами детей увеличилось на 19%.