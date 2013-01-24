Лидер либерал-демократов Владимир Жириновский взбудоражил всех, заявив, что в недрах партии разрабатывается закон о защите русского языка. Дескать, если в русском есть слова, аналогичные по значению заимствованным, то нужно использовать их.

Карать новый законопроект будет сотрудников СМИ и чиновников, для которых разработают систему штрафных санкций, вплоть до увольнения с работы. Ожидается, что законопроект будет официально предложен на рассмотрение правительства после того, как его доработают юристы ЛДПР. Ехидный Рунет взорвался: «А как называть президента России в таком случае? Сразу хозяином?».

Вот «АН-онлайн» и спрашивает: «Нуждается ли русский язык в защите Владимира Жириновского?».

Леонид Барац, актер и сценарист театра «Квартет И»

- На мой взгляд, это полный бред. Очередная видимость деятельности со стороны Жириновского. В стране есть, что делать. Если говорить серьезно, то язык абсолютно живая вещь. Запретить произносить иностранные слова, это все равно, что запретить въезд людей в Россию или снег запретить. Законодательно язык нет смысла ограничивать. Другой вопрос, что это связано с образованием и воспитанием детей. Если уровень зарплаты будет связан с уровнем образования, то и с языком все будет хорошо...

Артем Хромов, уполномоченный по правам студентов в РФ

- Ежегодно либерал-демократы выступают с инициативой о защите богатого и русского языка от западных веяний. Санкциями невозможно спасти русский язык. Государство должно выделять средства на то, чтобы у нас правильно учили в школах и учебных заведениях, преподавали русский язык, культурологию. Мне кажется, корень зла лежит в попытках государства решить все вопросы кнутом, не принимая никаких усилий...

Николай Расторгуев, певец, группа ЛЮБЭ

- Конечно, очень жалко, что некоторые вещи происходят в русском языке, например, исчезает буква ё. Есть много иностранных слов, которые рядовому гражданину совершенно непонятны, допустим, в компьютерной сфере. Ну нет других слов, они уже прижились. Такое взаимопроникновение происходило всегда, со всеми языками. В этом я ничего страшного не вижу. Как обычно, любое насилие, любой запрет – это путь в никуда, тупик. Это тупое администрирование сверху. Все же прекрасно понимают, что эти запреты не будут работать, посмеются только...

Никита Замеховский, известный российский серфер, поэт

- Повальное увлечение американизмами в русском языке недопустимо, однако есть ряд слов иностранного происхождения уже прочно вошедших в речевой обиход. Но я точно уверен в том, что следует отказаться в СМИ от внедрения слов, имеющих аналог в русском языке. Полагаю, это будет не последним шагом к уважению своей культуры, своего народа, а значит и себя...