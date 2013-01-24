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Информация об изъятии финскими соцорганами детей Карелиной не подтверждается

24 января 2013, 13:08 [ «Аргументы Недели» ]

Информация об изъятии финскими соцорганами детей Карелиной не подтверждается
фото: Вести.ру

Министерство иностранных дел РФ не подтверждает информацию об изъятии детей финскими социальными работниками у россиянки Светланы Карелиной, говорится на официальном сайте ведомства. Дипломаты считают, что речь идет о семейном конфликте.

В комментарии департамента информации и печати МИД РФ говорится, что "появившаяся в СМИ информация об изъятии финскими социальными органами детей не подтверждается. В настоящее время, как заверил представителей посольства С. В. Тимонен, дети проживают вместе с отцом у него дома. Речь, судя по всему, идет о семейном конфликте. В ноябре 2012 года с согласия С.В. Карелиной отец вывез детей в Финляндию, обещав, по словам матери, их вернуть, однако этого не сделал".

Напомним, дети были вывезены в Финлндию в ноябре минувшего года. А в декабре Петрозаводский городской суд постановил, что дети должны жить вместе с матерью. Сергей Тимонен обжаловал это решение, апелляция назначена на четверг, 25 января. Финские  адвокаты считают, что российским детям лучше жить с их отцом в Финляндии, а не с их российской матерью - врачом-педиатром.

По словам уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова, сложившаяся ситуация - это международное похищение детей, "отец в данном случае, получается, с помощью финских органов соцзащиты просто похитил детей и не дает им выехать". Он пояснил, что дети находятся в Финляндии по туристической визе и у них нет другого гражданства, кроме российского, они должны оттуда выехать.

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