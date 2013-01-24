Предъявлено обвинение по двум статьям убийце Богдана Прахова. ВИДЕО СКР

Во Владимирской области на основе комплекса собранных следственными органами СКР по региону доказательств 35-летнему жителю города Петушки инвалиду 2 группы с детства по психическому заболеванию Сергею Козлову предъявлено обвинение в похищении (п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ) и убийстве (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ) малолетнего Богдана Прахова.



"АН" писали, что при содействии специалистов центрального аппарата Следственного комитета России следственно-криминалистическим путем получены данные, позволяющие выявить и идентифицировать личность преступника. В ходе розыска было опрошено около 20 тысяч человек, сравнительную экспертизу делали несколько сотен раз.

Сведения о совпадении генотипа Козлова с потожировыми следами, изъятыми с одежды погибшего ребенка, и иные данные, собранные по уголовному делу, послужили основанием для задержания Козлова, от которого получена явка с повинной.



"Следователем проведена проверка показаний Козлова в инсценированных условиях, в ходе которых он дал подробные объяснения об обстоятельствах совершенных преступлений и пояснил, что днем 19 июня 2012 года он находился на прогулке один в районе деревни Грибово. Там он увидел двух мальчиков, которые, как ему показалось, смотрели на него не по-доброму и надсмехались над ним. Не контролируя свои действия, он ударил старшего мальчика, а затем схватил младшего, побежал с ним в сторону лесного массива, где ударил его несколько раз головой о ствол дерева. Кроме того, проведены два опознания, допрошен ряд свидетелей. Показания Козлова подтверждаются собранными материалами уголовного дела", - говорится в сообщении СКР.



Несовершеннолетний свидетель действительно не опознал в обвиняемом человека, совершившего похищение Богдана Прахова. Однако этому есть объективное объяснение: стресс и особенности детской памяти. Данный вывод подтверждают и специалисты в области детской психиатрии. Кроме того, за истекший период следствия ему были предъявлены для опознания как вживую, так и по фотографиям более 500 человек. В этой связи у мальчика произошло трансформированное смешение памяти о внешности похитителя, о чем он заявил следователю перед процедурой опознания Козлова.



Следственный комитет отмечает, что результаты опознания не являются решающими в оценке достаточности доказательств для дальнейшего уголовного преследования Козлова.



Наряду с проведенными мероприятиями следствием собраны материалы, характеризующие личность Козлова.

Установлено, что в январе 1995 года в городе Петушки он беспричинно напал на 8-летнего мальчика, катавшегося на горке, толкнул его в снег, а затем вонзил ему нож в спину. Уголовное преследование в отношении него было прекращено по основанию признания Козлова невменяемым.



С 1985 по 2005 годы Козлов состоял на диспансерном учете и находился под наблюдением специалистов в области психиатрии. Однако с учета был снят в связи со стабилизацией самочувствия и адаптированностью в обществе. В дальнейшем он эпизодически самостоятельно обращался к медицинским специалистам с жалами на головную боль.



В ближайшее время в рамках расследования уголовного дела запланировано проведение ряда неотложных действий, направленных на всестороннюю и объективную проверку данных обвиняемым показаний об обстоятельствах совершенного преступления и оценку его психического состояния в условиях стационарной клиники.