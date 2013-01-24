В шахте №7 в Кузбассе, где произошел взрыв, бурят скважины и ставят перемычки

В Кемеровской области, откачка воды в шахте номер семь в Прокопьевском районе, где в воскресенье произошла вспышка метана, завершена. Спасатели продолжают работы по бурению скважин и установке перемычек.

"Поддерживается заданный уровень воды. Также уже возведена перемычка на путевом стволе, завершаются работы по установке перемычки на конвейерном стволе. В среду было пробурено сверху 212 метров грунта, осталось 183 метра, проведены осадка и цементирование скважин. Продолжаются работы по проветриванию вентиляционного ствола, в постоянном режиме ведется контроль газовой обстановки", - сообщает пресс-служба кемеровского главка МЧС РФ.

В настоящее время психологи и специалисты ведомства продолжают работать на телефоне горячей линии - 8 (3842) 58-23-33, оказывая необходимую помощь родным и близких погибших и пропавших без вести.

"АН" писали, что инцидент на шахте в Кузбассе произошел в ночь на 20 января, когда в ней находились 77 человек. Спасти удалось 69 из них, четверо погибли, столько же числятся пропавшими без вести. По мнению специалистов, вероятность того, что они могли выжить, близка к нулю. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в ноябре семь горняков пострадали при взрыв газа на участке №2 в лаве №644 на шахте "Грамотеинская" в городе Белово Кузбасса.