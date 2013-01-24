План по сносу пятиэтажек в Москве выполнен на 79,8%

Снос пятиэтажных зданий первого периода индустриального домостроения в Москве проводится в рамках одноименной комплексной программы «Городская программа комплексной реконструкции районов пятиэтажной застройки первого периода индустриального домостроения». На сегодняшний день не снесенным остается 351 дом.

23 января Московская фракция КПРФ организовала в Мосгордуме круглый стол на тему «О невыполнении программ по сносу ветхого и аварийного пятиэтажного жилого фонда в городе Москва». Собственникам ветхого и аварийного жилья, членам жилищного движения «Москвичи», удалось напрямую обратиться за решением своих жилищных проблем к чиновникам градостроительных ведомств столицы (Департамент градостроительной политики, Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы и др.)

По итогам встречи заместитель руководителя Департамента градостроительной политики города Москвы Александр Максименко согласился рассмотреть проблемы конкретных районов и домов в рамках следующей встречи чиновников Департамента градостроительной политики Москвы и других департаментов с представителями жилищного движения «Москвичи». Ориентировочные сроки приведения мероприятия – вторая декада февраля.

Собственники ветхого и аварийного пятиэтажного жилья возмущены текущей ситуацией, при которой снос пятиэтажек и переселение в новые дома в соответствии с принятыми программами постоянно откладывается, а где – то и вовсе затянулось на неопределенный срок. В результате жители десятков районов Москвы на протяжении многих лет проживают в некомфортных и опасных условиях.

Вот что рассказала один из докладчиков Седлецкая Нина Павловна - представитель микрорайона Свиблово СВАО:

«Мы - дом 11 проезд Русанова - уже 6 лет воюем за переселение в новостройку. Всеми инстанциями московской власти нам официально было заявлено – 2008 год (год переселения – прим.). Дом построили – нам сказали: «Нет, подождите». Через мэра, еще бывшего, через Прокуратуру мы добились: треть дома выселили, частично дом расселили. С экрана телевизора на всю страну Мэр сказал: «Следующий дом будет ваш, уважаемый проезд Русанова дом 11». Дом построили – год его не принимают - документы на согласовании. На сегодняшний момент, документы уже согласованы, и люди других домов оформляют документы - но не мы! Дом, который нам обещан опять отдали другим!»

В настоящий момент сносу подлежат 351 дом площадью 1282 тыс. кв.м. 216 из них планируется снести за счет городского бюджета, 135 – по инвестиционным контрактам. Программа сноса уже завершена в Центральном, Южном и Зеленоградском административных округах.

К факторам, затрудняющим ее реализацию, относятся: изменение нормативно-правовой базы по контрактам, изменение законодательной базы по переселению граждан, недобросовестность подрядчиков, определенных в 2009-2010 гг. в соответствие с требованиями 94-ФЗ, длительные судебные разбирательства, сдерживающие одновременный снос нескольких домов.