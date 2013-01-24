Авиакомпанию Red Wings могут лишить летного сертификата

Росавиация в ближайшие дни может приостановить сертификат эксплуатанта авиакомпании Red Wings. Такое решение планируется принять по итогам проверки перевозчика после катастрофы Ту-204 29 декабря во "Внуково".

Как выяснилось, в течение декабря произошли еще пять схожих инцидентов с такими же лайнерами Red Wings, причем один из них в том же "Внуково" и буквально за час до катастрофы. Об этом сегодня пишет "КоммерсантЪ". Ранее сообщалось, что это первая авиакатастрофа самолета компании, принадлежащей Александру Лебедеву.



Источник в авиакомпании подтвердил, что окончательное решение перевозчик ждет в четверг.

Напомним, самолет Ту-204, который в субботу, 29 декабря, выкатился за взлетную полосу на Киевское шоссе и загорелся. На борту находились 8 человек летного состава: четверо погибли, четверо пострадали.